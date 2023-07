Weer treinen tussen Lier en Herentals, na onderbreking door ongeval vanmorgen in Bouwel

Rond 9.35 uur gebeurde een aanrijding aan de overweg in Bouwel, bij Grobbendonk. De 400 à 500 passagiers op de trein werden geëvacueerd met bussen. De treinen die niet langs de betrokken trein konden, keerden terug naar Lier of Herentals.

Zo'n 4 uur lang konden er geen treinen rijden tussen Lier en Herentals. Even voor 13.30 uur werden de sporen weer vrijgegeven en rijden er wel weer treinen. De NMBS laat wel weten dat reizigers nog rekening moeten houden met vertraagde of zelfs afgeschafte treinen. In de routeplanner van de NMBS kan je zien of je trein rijdt of niet.