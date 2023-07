"Vakantie geboekt": dit zijn de leestips van Thuis-actrice Ann Pira

Deze zomer wil de actrice graag “Alleen verbeelding kan ons redden” van Michael De Cock lezen. De Cock is artistiek directeur van de KVS en schreef, aan de vooravond van de verkiezingen, een warm pleidooi voor meer cultuur in de samenleving.

“De aanleiding is zijn Touché-interview op Radio 1 dat ik met veel plezier heb beluisterd. Hij is een goede verteller en hij heeft veel knowhow. Omdat ik van mijn beroep hou, vind ik dat ik dit boek moet omarmen.”

Als dit boek uit is wil Pira, vanuit haar interesse voor psychologie, nog grasduinen in een boek van psychiater Dirk De Wachter of in een boek over het enneagram. "Het enneagram is een pseudowetenschappelijk psychologisch model dat persoonlijkheidstypen in kaart brengt. Met die boeken kan ik filosoferen over het leven!” aldus Pira.

Tot slot tipt ze de reis- en verhalengids “Mijn Amsterdam” van Bent van Looy. “Mijn zoon loopt tot het einde van dit jaar stage in Amsterdam. Een betere gids ga ik niet vinden: dankjewel, Bent!”