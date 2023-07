"Vakantie geboekt": dit zijn de leestips van Sporzajournalist Filip Joos

Eerste tip van Filip Joos: "Vernietigen" van Michel Houellebecq.

"Houellebecq is een schrijver hors categorie, van wie me altijd weer opvalt hoe moeiteloos hij je vanaf bladzijde 1 bij de lurven vat. Wie hem op de brandstapel gooit op beschuldiging van vrouwenhaat, leest volgens mij met vooringenomenheid, want haast altijd komen de mannen in zijn boeken er bekaaid vanaf, zijn zij de schlemielen, en zet hij met veel mededogen geweldige vrouwen neer. In "Vernietigen" is dat niet anders, en geef toe: welke auteur slaagt erin om van een thema als gezondheidszorg een pageturner te maken?"