Na ongeval vorige week: veerboot aan sas van Humbeek helpt voetgangers en fietsers over kanaal

Met de veerdienst kunnen voetgangers en fietsers nu gemakkelijker het kanaal over. "Van gisterenavond wist ik dat de veerboot ging varen en het is nu de eerste keer dat ik de boot ga nemen. Dat is wel handig", zegt iemand uit de buurt. "Ik neem geregeld de fiets naar het werk in Vilvoorde", zegt een andere gebruiker. "Anders moet ik moeilijk berijdbare fietspaden nemen en nu kan ik gewoon langs het kanaal rijden doordat ik hier de overzet neem. Daar spaar ik vlot 10 minuten mee uit." En nog een gelukkige vrouw: "Ik ben heel blij met de veerboot. Ik moet voor mijn werk geregeld het kanaal over, of om naar de opvang te rijden. Zo'n veerboot geeft echt een vakantiegevoel."