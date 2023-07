Verontwaardiging in Zwijndrecht omdat PFAS-piek in de lucht van een maand geleden, nu pas werd gemeld

Tussen half mei en half juni zijn er hoge concentraties PFAS, waaronder vooral PFOS, gemeten in de lucht in de Neerstraat in Zwijndrecht. Dat meldt de Vlaamse overheid. In de tweede helft van mei ging het om 15,3 nanogram/m³, terwijl de norm 0,44 nanogram/m³ is. Dat is ruim 34 keer meer. In de eerste helft van juni ging het nog om 3,7 nanogram/m³. Dat was al aanzienlijk minder, maar nog altijd ruim 8 keer te veel. De oorzaak van de bron is nog niet bekend. De omgevingsinspectie is nog op zoek. Chemiebedrijf 3M en Lantis, dat er aan de Oosterweelverbinding werkt, moeten wel extra voorzorgsmaatregelen nemen, om meer verspreiding van PFAS te voorkomen.