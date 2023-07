Voormalige vrouwengevangenis van Vorst is nu detentiehuis

Uit ervaringen in Scandinavië is gebleken dat gedetineerden minder hervallen na een verblijf in een detentiehuis. “Daar zien we dat de kans op herval twee op tien is, terwijl dat bij ons in klassieke gevangenissen zeven op de tien is”, zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). De gevangenen worden er nog voor ze vrijkomen begeleid naar een job, zodat ze hun leven weer op de rails kunnen krijgen.