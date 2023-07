VS wil clustermunitie leveren aan Oekraïne: wat is dat en waarom is het controversieel?

Rusland en Oekraïne gebruiken allebei al clusterbommen in de oorlog, maar de VS is nu ook van plan om er als onderdeel van een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne te leveren. De VS heeft eerder al gezegd dat het serieus nadenkt over het leveren van clusterbommen, maar vandaag zou ook de officiële aankondiging er komen. Dat zeggen hooggeplaatste bronnen aan de krant The New York Times.