Wallonië gaat wasberenplaag te lijf met actieplan

Waals minister van Leefmilieu Céline Tellier (Ecolo) heeft de opdracht gegeven voor een gedetailleerd actieplan, zegt haar kabinet. Omdat uitroeiing niet langer geldt als realistisch, is het nu zaak om de populatie te reguleren en de overlast zo veel mogelijk te beperken. In hun zoektocht naar eten kunnen de dieren namelijk flink wat schade aanrichten in en rond woningen, maar ze kunnen ook huisdieren verwonden en ziektes overdragen.

De wasbeer dook pas in de jaren 1980 in onze contreien op en is vooral sinds de jaren 2010 aan een felle opmars bezig. In het zuiden van het land zouden er intussen zowat 60.000 à 70.000 dieren rondlopen, met een sterke concentratie in de Gaumestreek en de omgeving van Saint-Hubert.

Sensibiliseringscampagnes moeten de bevolking binnenkort aanzetten tot het nemen van maatregelen om het aantrekken van wasberen te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door hen niet te voederen, geen eten in tuinen te laten rondslingeren, kippen 's nachts op te sluiten, vuilnisbakken goed te sluiten en kattenluiken te blokkeren.