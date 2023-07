Autobrand op E40 in Oordegem veroorzaakte zware file richting kust, op gewestweg N9 verkeersproblemen na ongeval met motor

Ook op de N9, dat is de gewestweg van Aalst naar Gent is even later een ongeval gebeurd. Daar heeft een automobilist een motor aangereden. De automobilist stond geparkeerd en wilde zich draaien over de weg om voort te rijden. De man is erg aangedaan, hij vertelde dat hij de motorrijder niet had gezien. De motorrijder is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De weg werd afgesloten in beide richtingen en een verkeersdeskundige bekijkt de omstandigheden van het ongeval. De politie laat beurtelings wel verkeer door.