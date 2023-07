Bibliotheek trekt door Bornem deze zomer: oude boeken te koop aan een halve euro per stuk

"Wie iemand ziet lezen, krijgt er zelf hopelijk ook zin in", vertelt Julie Anthonis van de bib in Bornem. "Tegelijk verkopen we onze oudere boeken. Ze kosten een halve euro per stuk. Dat is ook de prijs voor oude strips of dvd's. Op die manier kunnen we plaatsmaken voor nieuwe werken. We krijgen ook het bezoek van verschillende verenigingen. Zo zitten de handwerksters die normaal maandagavond samenkomen, hier gezellig te breien."