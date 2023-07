Bikepark geopend in Neeroeteren (Maaseik), met schapen tegen Japanse Duizendknoop

Via het nieuwe bikepark is het ook mogelijk om verder in de Duinengordel of het Nationaal Park Hoge Kempen te fietsen, om zo meer dan 100 km in bos en natuur te fietsen. Er zijn ook wandelpaden aangeled, en dat allemaal met respect voor de natuur. "Om in de natuur dit fietsen mogelijk te maken, werkten we nauw samen met het Agentschap voor Natuur en Bos. Hierbij kozen we voor een aanpak waarbij natuur prioritair blijft, maar verzoend wordt met een zo maximaal mogelijke invulling voor recreatie," zegt burgemeester Johan Tollenaere (Open VLD).