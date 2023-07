Amerikaans bibliotheekboek na meer dan een eeuw (en in extreem goede staat) teruggebracht

Het boek werd uitgeleend in 1904. Om een idee te geven hoelang dat geleden is: elektriciteit, waar het boek dus over gaat, was toen nog een curiositeit. In 1880, 24 jaar eerder dus, had Thomas Edison een patent verkregen op de elektrische lamp. En in 1925, een dikke twintig jaar later, was nog steeds maar de helft van alle Amerikaanse huizen voorzien van stroom.