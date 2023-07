Brandweer redt in Deerlijk een stier uit de gracht

Het Klaverhof in Deerlijk had gisteravond slecht nieuws over een stier die in nood was. Het dier, wel 1.000 kilogram zwaar, was in de gracht gesukkeld en geraakte er niet meer uit. De boer haalde de brandweer erbij. Ze sprongen in de gracht om de kolos terug op de weide te krijgen, maar met mankracht alleen lukte dat niet. Uiteindelijk kon de stier met een tractor en een riem uit de gracht worden geheven. “Hij was snel weer gras aan het grazen, dus kunnen we gelukkig van een goede afloop spreken”, klonk het. Het witte dier hing wel vol modder.