Brosella Festival opent de deuren in Ossegempark in Brussel

Het enige wat Schreurs zorgen baart, is het onweer dat in de lucht hangt. Zo is morgen in de middag 50 procent kans op een zomerse storm. "We staan in contact met de brandweer en politiediensten voor mocht er iets gebeuren", zegt Schreurs. "Maar hierdoor is de ticketverkoop ook wel wat volatiel. Als het hard gaat regenen, dan valt de ticketverkoop in het water voor die dag."