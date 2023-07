De laatste Tour de France van Mark Cavendish (38) eindigt met een afknapper van formaat. De Britse renner is op zo'n 60 kilometer van de finish in Limoges zwaar gevallen. Cavendish tastte naar zijn schouder en stapte in een ziekenwagen. De 34-voudige ritwinnaar in de Tour stopt eind dit jaar. Hij blijft het record delen met Eddy Merckx en wordt dus geen alleenheerser. Lees meer bij Sporza.