Deel van concessie stranduitbater in Blankenberge verdwijnt door tekort aan zand: "Dreig 20 meter te verliezen"

"De laatste opspuiting dateert hier al van 2020", wijst Dobbelaere zelf op het gebrek aan zandsuppletie. Die zandopspuitingen worden door het Agentschap Maritieme Dienstverlening (AMDK) gedaan. Het Agentschap doet dat om de stranden veilig te houden voor het zomerseizoen. "De situatie van de voorbije dagen is uitzonderlijk voor de zomerperiode", legt Peter Van Camp, woordvoerder bij AMDK, uit waarom er geen zandopspuiting in Blankenberge gebeurde. "We hebben begrip voor de uitbaters, maar MDK kan geen enkele garantie geven op de vrijwaring van concessies op het strand. Zandsuppleties doen we in functie van veiligheid, niet in functie van uitbating."