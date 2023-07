Druk bijgewoonde vergadering heeft nog niet alle antwoorden voor Triamant-bewoners, "Maar Vlaamse ministers moeten hun verantwoordelijkheid nemen"

Op de site van Triamant in Sint-Truiden is een druk bijgewoonde infovergadering er niet in geslaagd de bewoners van Triamant en hun familie gerust te stellen. De mensen kregen er te horen dat de stad een klacht gaat indienen tegen de verschillende vzw’s en vennootschappen die deel uitmaken van de ingewikkelde puzzel die Triamant is. Maar schepen van Sociale Zaken Pascy Monette (Open VLD) wijst ook naar de Vlaamse Overheid: "We krijgen wel heel veel commentaar, maar van niemand hulp. De verantwoordelijkheid van de bevoegde ministers mag ook wel eens mee in beeld komen."