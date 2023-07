Duitser vrijgesproken van moord na meer dan 13 jaar onschuldig in de cel: "Jaren van mijn leven gewoon weg"

In oktober 2008 werd Lieselotte Kortüm (87) dood teruggevonden in haar appartement in Rottach-Egern, een luxueus kuuroord in de Duitse deelstaat Beieren. Het overlijden werd als verdacht bestempeld. De toenmalige speurders lieten hun oog vallen op Manfred Genditzki, de conciërge van het gebouw. Ze vermoedden dat hij de vrouw op haar hoofd geslagen had na een ruzie en haar vervolgens in het bad had verdronken.

Genditzki hield van in het begin zijn onschuld in de zogenoemde "badkuipmoord" staande. Eind november 2009 begon zijn proces voor het gerechtshof in München. Dat eindigde in mei 2010 met een veroordeling voor moord, Genditzki kreeg levenslang. Hij ging in beroep, en dat leidde tot een nieuw proces in november 2011. Maar dat leverde niet het verhoopte resultaat op: Genditzki's veroordeling werd in januari 2012 bevestigd.

De man bleef jarenlang strijd leveren om de zaak opnieuw te laten heropenen. Dat lukte uiteindelijk in augustus 2022. Vooral omdat er intussen steeds meer getwijfeld werd of er überhaupt wel sprake was van moord. Volgens verschillende experts kon Genditzki niet verantwoordelijk gehouden worden voor de dood van de vrouw.