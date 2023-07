Betonblokken aan Atomium moeten straatracers uit Eeuwfeestlaan weren: "Ze verzamelen hier en zorgen voor overlast"

Of het probleem zich dan niet gewoon zal verplaatsen naar een ander tijdstip en een andere plek? "Dit is natuurlijk niet de enige maatregel die we nemen tegen de straatracers. Maar door de Eeuwfeestlaan af te sluiten in het weekend, beperken we de mogelijkheden van de racers. We hebben vastgesteld dat ze net dan vaak verzamelen rond het Atomium en daar heen en weer rijden", zegt hij. "En we zullen zeker goed monitoren of het probleem zich verplaatst."