Gewezen volgelinge van sekteleider Charles Manson mag na meer dan 50 jaar gevangenis verlaten

Van Houten en andere volgelingen van Manson vermoordden de LaBiancas in hun huis in augustus 1969 en smeerden daarna hun bloed op de muren. Van Houten, die op dat moment 19 jaar oud was, beschreef later dat ze Rosemary LaBianca vasthield met een kussensloop over haar hoofd terwijl anderen haar neerstaken. Daarna gaf ze de vrouw zelf nog meerdere messteken.