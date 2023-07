Horeca klaagt over overlast zwervers op Antwerpse Groenplaats

Het plein lokt veel Antwerpenaren en toeristen en ook daar wringt het schoentje. "Dit is een toeristische trekpleister, de horeca investeert hier in mooie terrassen voor een goede beleving. Daar passen deze mensen niet bij. Op sommige momenten is het echt hallucinant. We bellen dan de politie want we durven zelf niet optreden. Een alcoholverbod hier zou welkom zijn maar dan trekken ze wellicht naar een ander plein."