Huis van Delhaize-CEO beklad met graffiti: "Dit is onaanvaardbaar, we gaan klacht indienen"

"Vandalen hebben afgelopen nacht graffiti gespoten op de gevel van het huis van de CEO", vertelt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver. Bij de supermarktketen is er al maanden een conflict tussen vakbonden en directie over een plan om alle winkels in eigen beheer te laten overnemen door zelfstandige uitbaters. "Maar werknemers in hun privéleven lastig vallen is onaanvaardbaar. We gaan klacht indienen", aldus Dekelver.