Illegale raveparty aan de gang op Groot Schietveld in Wuustwezel: "Zo'n 200 feestvierders aanwezig"

"Uiteraard wordt de situatie door het provinciaal coördinatiecomité op de voet gevolgd. Ook met de brandweer. We willen te allen tijde vermijden dat er brand ontstaat, want het is code geel." Twee jaar geleden ontstond er nog een grote natuurbrand op het terrein nadat militairen er hadden geoefend met brandbare lichtspoorkogels. Honderden hectaren bos en heide werden er in de as gelegd.