Antwerpse band die in 1968 optrad op Jazz Bilzen is dit jaar inspiratie voor bier van Jazz Bilzen Bierfestival

"De Jazz Bilzen '68 - Seven horses in the sky", zo heet het bier van de vijfde editie van het Jazz Bilzen Bierfestival. De naam verwijst naar een nummer van de headliner van Jazz Bilzen in 1968: de Antwerpse band The Pebbles. "De dag voordat ze optraden op Jazz Bilzen hebben ze de tekst voor "Seven horses in the sky" geschreven, wat later een hit is geworden", zegt Arno Vansichen, een van de leden van de Jazz Bilzen bierbrouwers.