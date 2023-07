Jordy Vaesen kleedt sterren als Pommelien Thijs en breekt lans voor duurzame mode: "Iemand betaalt prijs voor T-shirt van 3 euro"

Het is onmogelijk een T-shirt te maken voor 3 euro want iemand betaalt daarvoor de prijs en vaak zijn dat arme, onderbetaalde arbeiders. Dat zegt Jordy Vaesen in "Culture club zomer" op Radio 1. Hij kleedde eerder sterren als Pommelien Thijs en is te zien in "Thrift you up" op VRT MAX.