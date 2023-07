Klimaatprotest van actiegroep Code Rood aan Engie-site voorbij

Om 14.00 verlieten 400 klimaatactivisten van Code Rood de terreinen van Engie in Flémalle, in de provincie Luik. Daarmee kwam een einde aan de bezetting die sinds woensdag aan de gang was. Ook op twee andere locaties vonden er acties plaats, met (volgens de organisatie) zo'n 300 actievoerders aan de hoofdzetel van Engie in Brussel en voor de kerncentrale van Tihange.