Meer dan 2.000 varkens sterven bij brand in stal in Bovekerke (Koekelare)

Brandweer Westhoek moest rond de middag massaal uitrukken voor een grote brand in een varkensstal in Bovekerke (Koekelare). De brand produceerde een enorme rookpluim, die van ver te zien was. "De volledige loods met ruim 2.000 varkens stond in brand", zegt Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek. "Door de hevige rookontwikkeling werd aan buurtbewoners gevraagd om ramen en deuren te sluiten, en ventilatie uit te schakelen bij hinder van de rook."