Meisje uit Sint-Niklaas krijgt grote muurschildering in wijk waar ze woont

Lurin staat op de muur van een woning op de hoek van de Hoveniersstraat met het Hendrik Heymanplein in de Kroonmolenwijk in het centrum van Sint-Niklaas. Het is een bijzonder diverse wijk omdat de inwoners hun roots hebben in alle hoeken van de wereld. Seppe Van Bogaert, coördinator wijkgericht werken van de stad Sint-Niklaas heeft het laten tellen: "We kwamen op meer dan 40 nationaliteiten in deze buurt."