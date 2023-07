Minstens 22 doden bij luchtaanval op grootste stad van Soedan

Geweld in Soedan: wat is er aan de hand?

In 2019 werd dictator Omar al-Bashir van de macht verdreven na een volksopstand. Er werd gewerkt aan een overgang naar democratie in Soedan, maar in 2021 pleegden de RSF en het Soedanese leger samen weer een staatsgreep.

De militairen bleven aan de macht, maar zouden een akkoord tekenen, waarin ze de macht zouden overdragen aan een burgerregering. Een onderdeel van het akkoord was dat de RSF zou worden opgenomen in het reguliere leger. Het was al langer duidelijk dat generaal Hemidti dat niet zou accepteren. De spanningen tussen het leger en de RSF liepen al langer op en zijn midden april geëscaleerd.