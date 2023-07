Zes doden bij aanslag op politiekantoor Iran

Eerder op de dag werden ook in het zuiden van het land twee mannen opgehangen die betrokken waren bij de aanval op het sjiitische heiligdom Sjah Tsjeragh in de miljoenenstad Shiraz. Dat meldde opnieuw persbureau Irna.



De aanslag gebeurde in oktober op het Sjah Tsjeragh-mausoleum, een belangrijk bedevaartsoord in Iran. De aanvaller ging destijds het populaire heiligdom binnen, haalde een aanvalsgeweer uit zijn tas en begon op de aanwezigen te schieten. Bij die aanslag vielen dertien doden.

De schutter bleek een burger uit Tadzjikistan te zijn. Hij stierf in een ziekenhuis aan de verwondingen die hij had opgelopen tijdens de aanval.

Beide mannen die vandaag werden geëxecuteerd, werden in een omstreden proces veroordeeld als de vermoedelijke opdrachtgevers voor de aanslag. De aanslag werd destijds opgeëist door terreurgroep IS. Beide mannen werden in het openbaar bij zonsopgang opgehangen in Shiraz.