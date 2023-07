Nederlanders pas in november naar de stembus na val regering: hoe moet het intussen verder, en wat met Rutte?

De Nederlandse regering is gevallen en gaat in lopende zaken. Pas in november gaan de Nederlanders naar de stembus. Intussen kunnen sommige dossiers nog afgehandeld worden, zoals de stopzetting van de gaswinning in Groningen. Maar ontslagnemend minister-president Mark Rutte zal zich in de tussentijd ook moeten bezinnen over zijn eigen toekomst én die van zijn partij, de VVD.