Oekraïense president Zelenski bezoekt op 500e dag van oorlog Slangeneiland, dat symbool staat voor Oekraïense verzet

Er waren destijds een klein aantal Oekraïense grenswachters gestationeerd op het eiland. Russische soldaten hadden vanaf het oorlogsschip de Moskva via de radio de Oekraïners bevolen om zich over te geven. Maar in de vrijgegeven audio-opname hoor je de Oekraïners aan de Russen zeggen dat ze konden "oprotten". De Oekraïense reactie werd een hit op internet en zelfs op Oekraïense postzegels geplaatst.

Uiteindelijk werden de Oekraïense soldaten gevangengenomen, daarna werden ze geruild voor Russische gevangenen. De Moskva zonk in de Zwarte Zee nadat het oorlogsschip volgens Kiev was geraakt door Oekraïense raketten. Moskou had enkel melding gemaakt van een explosie aan boord. De Russen verlieten het eiland in juni 2022 vorig jaar.