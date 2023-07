Hoeilaart schildert elektriciteitskasten in thema "fauna en flora", maar enkele inwoners kiezen liever eerbetoon aan Marc Sleen

Het thema van het project is "lokale fauna en flora". Zo werden de kasten beschilderd met het Zoniënwoud, druiven en ook paarden. Maar naast de lokale natuur, ligt ook Marc Sleen de inwoners nauw aan het hart. Drie creatievelingen kozen ervoor om hun elektriciteitskast te gebruiken als eerbetoon aan de stripauteur. Ze beschilderden hun kast met Nero-figuren uit de gelijknamige stripreeks. Sleen woonde van 1955 tot zijn dood in 2016 in de gemeente. Zijn woonplaats speelde een grote rol in de strips.