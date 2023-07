Openbare toiletten op Antwerpse Grote Markt tijdens de zomer

In een pand op de hoek van de Grote Markt en de Wisselstraat in Antwerpen zijn er in juli en augustus openbare toiletten. Op die manier voorziet de stad extra sanitair tijdens de drukke zomermaanden wanneer er extra veel volk naar Antwerpen komt. Er zijn vier toiletten en twee plasgoten. Ook tijdens de periode van Winter in Antwerpen waren daar tijdelijk openbare toiletten. De prijs van een sanitaire stop is 50 cent.