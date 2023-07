Illegaal feest met 100-tal jongeren stilgelegd in Oud-Heverlee: "Gelukkig waren we er vroeg bij"

In verschillende steden en gemeenten in ons land werden er de afgelopen dagen maatregelen genomen tegen illegale raves. In Glabbeek, Sint-Truiden en Tienen patrouilleerden politieagenten na aanwijzingen voor een mogelijke rave. Ondertussen is er op het Groot Schietveld in Brecht een illegaal feest aan de gang. Ook in Oud-Heverlee kwamen vannacht feestgangers langs.