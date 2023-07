Politie Berlijn roept feestvierders in technoparade op: "Trek alsjeblief jullie kleren niet uit"

Rave the Planet is de opvolger van de legendarische Love Parade. Ook dat was een techno- of dancefestival dat jarenlang in Berlijn en later in het Ruhrgebied plaatsvond.

Bij de editie van 2010 in Duisburg liep het helemaal mis toen mensen elkaar in een tunnel vertrappelden. Daarbij vielen toen 21 doden. Het drama betekende het einde voor de Love Parade, die nu met Rave the Planet alsnog een doorstart kent.