Roland op Gent Jazz: "Als je in eigen stad speelt, herken je de bakker van op de hoek in het publiek"

"Het begon effectief met blues", zegt Roland, "Maar eigenlijk ben ik een skifflegast (skiffle is een muzieksoort die 100 jaar geleden in New Orleans ontstond, afgeleid van dixieland, folk, blues en jazz, nvdr). Maar ik ben ook liefhebber van het ter plekke uitvinden van soundscapes en het creëren van dingen die je na 10 minuten weer vergeten bent. Dus het mag zeker wel breder zijn dan blues." Roland wordt eind van de maand 79, "maar leeftijd speelt geen rol", zegt hij. "Tijd bestaat niet voor mij. We zijn hier, en binnen 3.000 jaar niet meer." "Het is zoals ze in Afrika zeggen", vult Pieter-Jan De Smet aan: "Vous avez l’horloge, nous avons le temps” ("Jullie hebben het uurwerk, wij hebben de tijd" nvdr).