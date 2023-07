Studiecentrum voor Kernenergie Mol krijgt nieuwe gebouwen voor opslag radioactief afval en medisch onderzoek

Eén van de gebouwen is bedoeld voor het veilig tijdelijk stockeren van radioactief materiaal. Deze activiteit is nu gevestigd in een ander gebouw dat in de toekomst ontmanteld wordt. In een tweede gebouw zal de productie van radioactieve materialen voor medische toepassingen gebeuren. Dat onderdeel zal deel uitmaken van de medische campus binnen de site. Het betekent een veelbelovende stap in de strijd tegen kanker. Het gebouw zal namelijk een prominente rol spelen in de productie van therapeutische radio-isotopen en radiofarmaca, de toekomst van doelgerichte kankerbehandelingen.