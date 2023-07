"Tourduivel" Guy uit Nossegem gaat weer naar Ronde van Frankrijk: "Coureurs herkennen mij na al die jaren" 

De pruik, drietand en hoorns van Guy uit Nossegem liggen al klaar, want hij vertrekt weer naar de Tour de France om de wielrenners aan te moedigen. Dat doet hij na een jaar onderbreking, want bij zijn vrouw Josée werd kanker vastgesteld. Nu Josée aan de beterhand is, staan de twee te popelen om weer naar Frankrijk te trekken. “We stonden klaar om te vertrekken vorig jaar, maar dat was uiteindelijk toch niet aangewezen. Nu hebben we er allebei ongelooflijk veel zin in”, klinkt het.