Tristan zet Gentse schepenen in een rolstoel om te tonen dat mobiliteit voor mensen met beperking beter kan

Volgens student Tristan Boedts is er nog veel voor verbetering vatbaar. Hij is duidelijk: "Je geraakt nergens in de stad. Als je er al geraakt met een ontoegankelijke bus of je wil ergens parkeren met je auto, dan zie je dat die parkeerplaats niet toegankelijk is. Cultuurhuizen, cafés, niets is aangepast voor mensen met een beperking. Het is al jaren zo."

Tristan wijst erop dat toegankelijkheid niet alleen nodig is voor personen in rolstoelen. "Met de vergrijzing is er ook nood aan betere toegankelijkheid voor mensen met rollators, met kinderwagens, voor blinden,... er zijn veel mensen die nood hebben aan oplossingen."

Hij studeert in Engeland de richting consumentengedrag en merkt dat het daar veel beter is. "Ik zie dat het hier wel zou kunnen, maar dat het in tegenstelling tot in Engeland niet wordt doorgeduwd. Er is wel goodwill, maar komt er niet van."