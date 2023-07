Vietnam verbiedt "Barbie" vanwege wereldkaart, filmstudio verdedigt: "Dit is gefantaseerd"

Ook in de Filipijnen buigt een overheidscommissie zich momenteel over de toelaatbaarheid van "Barbie". Sommige senatoren willen dat de film verboden wordt, anderen vragen dat er een vermelding bij de film komt. "De film Barbie is fictie, net zoals de negen-streepjes-lijn", zegt senator Risa Hontiveros. "Op zijn minst moeten onze bioscopen een expliciete vermelding tonen dat die negen-streepjes-lijn een ingebeeld hersenspinsel van China is."

Het is niet de eerste keer dat Vietnam en/of de Filipijnen films en televisieseries verbieden vanwege de manier waarop ze de Zuid-Chinese Zee in beeld brengen. In 2019 verboden beide landen de animatiefilm "Abominable" van DreamWorks, in 2021 mocht de actiefilm "Uncharted" er niet vertoond worden. Vorig jaar werd de Netflix-reeks "Pine Gap" verboden in Vietnam, in de Filipijnen mochten twee afleveringen niet uitgezonden worden.