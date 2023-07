Zomers warm weekend met veel zon, maar ook met onweer

Maandagochtend is er vooral in Hoog-België kans op lage bewolking of mist. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Een paar lokale buien blijven mogelijk, maar het blijft meestal droog bij maxima van 22 tot 26 graden.

Dinsdag is het wellicht eerst droog met vooral naar het oosten toe nog brede opklaringen. In de loop van de dag neemt de bewolking vanaf het westen toe en vergroot de kans op perioden van regen. Mogelijk ontstaan er in het oosten stilaan enkele buien met onweerachtig karakter. De maxima liggen tussen 23 graden in het westen en 28 graden in het oosten.

Woensdag en donderdag verwacht het KMI opklaringen en stapelwolken. Droge perioden en enkele buien wisselen elkaar af bij maxima van 19 tot 23 graden.