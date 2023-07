Van vetes met Trump tot LGBT+-boegbeeld: wie is Megan Rapinoe, het Amerikaanse voetbalicoon dat haar afscheid aankondigde?

De afkeer was wederzijds. Een jaar eerder had Trump de Amerikaanse vrouwenvoetbalploeg uitgenodigd voor een bezoek aan het Witte Huis, als ze wereldkampioen zouden worden. "I'm not going to the fucking White House." ( ("Ik ga niet naar het verdomde Witte Huis"). Rapinoe liet weinig twijfel bestaan over wat ze vond van die uitnodiging.