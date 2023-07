"Naar huis": Zelenski brengt uitgeleverde verdedigers van staalfabriek Azovstal terug naar Oekraïne, Rusland woedend

Kort na het begin van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne werd de havenstad Marioepol het epicentrum van hevige gevechten. Maanden duurden de gevechten rond de door Russische troepen belegerde stad. Op het eind hadden duizenden Oekraïense soldaten, onder wie strijders van het Azov-bataljon, zich verschanst in Azovstal. Pas in mei 2022 gaven de laatste verdedigers zich over.