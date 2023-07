250 Gentenaren springen in water om aandacht te vragen voor waterkwaliteit: "We springen elk jaar, niets verandert"

In Dendermonde is er in de Dender gesprongen om aandacht te vragen voor de waterkwaliteit. Ook burgemeester Piet Buyse (CD&V) sprong vandaag in het water met zijn kleinkinderen. "Toen ik hun leeftijd had, was de Dender pikzwart. Nu is het water al veel beter van kwaliteit, zeker in de binnenstad. Het zou leuk zijn mocht de volledige Dender van topkwaliteit zijn."

Toch is er nog werk aan de winkel. "Van een aantal straten komt het afvalwater nog in de Dender terecht", weet Buyse. "Daarom hebben we een aantal grote rioleringswerken op de agenda staan. Het is belangrijk dat we daar blijven aan werken."