BBC-presentator in opspraak omdat hij minderjarige zou hebben betaald voor seksuele beelden

Vrijdag liet een woordvoerder van de omroep weten dat "we elke beschuldiging zeer ernstig nemen". "Als we informatie ontvangen die verder onderzocht moet worden, dan zullen we stappen ondernemen." Zo zou de omroep proberen in contact te komen met (de familie van) het slachtoffer "om meer details te verkrijgen en de situatie beter te begrijpen".



Als we geen reactie krijgen, zal dat de vooruitgang van het onderzoek vertragen, maar niet tegenhouden, zei de BBC nog.

Ook de nieuwsdienst van BBC, BBC News, volgt de zaak op, en benadrukt dat hij niet over méér informatie beschikt dan andere media. Intussen is het van vrijdag geleden dat de BBC nog van zich heeft laten horen over de zaak, merkt BBC News nog op.