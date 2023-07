Samen springen in de Brugse Coupure voor proper water

Om 15 uur zijn wereldwijd heel wat mensen samen in het water gesprongen om de povere waterkwaliteit van rivieren en waterlopen onder de aandacht te brengen. De ludieke actie wordt georganiseerd door Goodplanet die ervoor koos om zich dit jaar te focussen op het plastic in onze rivieren. Tegen 2027 moeten al onze waterlopen een uitmuntende kwaliteit hebben volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

“Met de Big Jump willen we samen met tientallen andere steden in ons land een krachtig signaal geven”, zegt schepen van Leefmilieu Franky Demon (CD&V). “Je kunt eigenlijk elke dag inspanningen leveren. Gooi bijvoorbeeld je afval al niet op straat en spaar zo mee onze waterlopen.”

Veel Bruggelingen duiden het evenement steevast aan in hun agenda, maar ook toevallige passanten vinden hun weg naar de zwemzone. “Wij waren toevallig in Brugge vandaag”, zegt Toon uit Antwerpen. “Samen met de kinderen wilde ik gaan zwemmen. Plots zag ik dat de Big Jump plaatsvond en dat leek ons een fijn initiatief. Het is leuk om te kunnen zwemmen in onze rivieren en met deze actie komen er misschien meer propere rivieren om in te zwemmen.”