Binnenkort zwemmen in de IJse? "Volgende legislatuur zou er minstens één zwemplek moeten komen in Overijse" 

De "Big Jump" in Overijse viel dit jaar letterlijk in het water. Over heel Europa springen duizenden mensen in het water om aandacht te vragen voor de waterkwaliteit. Maar door het onweer was het vandaag niet veilig om in het meer van Genval, op de grens met Rixensart, te springen. "Jammer, want we organiseren dit al vijf jaar, samen met Rixensart. Vorig jaar waren er nog 120 deelnemers", vertelt schepen en organisator Peter Lombaert. "Na het onweer hebben er nog een twintigtal mensen gezwommen, maar dat was wel op eigen risico."

"Het water was heerlijk", vertelt Joris. "Het is fantastisch, je kan hier eigenlijk ook overal staan. Het is jammer, we hebben veel meer proper water nodig. Zeker met deze temperatuur: niet iedereen kan een zwembad in de tuin zetten of naar de zee gaan. Daarom vinden we het super dat die "Big Jump" wordt georganiseerd." Ook Heidi sprong mee het water in: "Heel verfrissend. Nu een goede douche nemen, maar het valt eigenlijk nog mee: we stinken niet."

"Zwemmen in open water, dat is vrijheid hé", zegt Joke. "Ik denk dat het tijd is voor een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid, want ik vind dat het niet meer kan dat je nergens mag zwemmen. Terwijl daar wel heel veel nood aan is. In onze buurlanden kan dat wel, zwemmen op eigen verantwoordelijkheid."