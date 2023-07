Dakbrand in Herent door blikseminslag: "Snel onder controle, maar blussen is complex" 

"De brand was snel onder controle, maar wel erg complex", vertelt Tom Branders, kapitein van de hulpverleningszone Oost. "We moeten het dak openleggen om het vuur volledig onder controle te krijgen en te controleren of er nog een vuurhaard aanwezig is." Er was niemand thuis op het moment van de blikseminslag, dus er zijn geen gewonden. Er is wel heel veel schade, de woning is onbewoonbaar.

Ook in de Sint-Michielstraat sloeg een bliksemschicht in op een woning. Daar brak geen brand uit, maar er zit wel een gat in het dak. Er was op dat moment niemand thuis.