Elton John speelt zijn allerlaatste concert: "Jullie blijven in mijn hoofd, mijn hart en mijn ziel"

Elton John bedankte ook "mijn familie, mijn zonen, mijn man, alles." Het liedje "Don't let the sun go down on me" droeg hij aan hen op.

Het concert duurde ruim 2,5 uur, in totaal passeerden 23 hits de revue. Elton John wisselde drie keer van outfit, maar naar de normen van de zanger bleef het excentrieke gehalte relatief beperkt.

Afsluiten deed Elton John met een emotionele versie van "Your song." En dan was het tijd voor nog meer emotie. "Ik heb de meest fantastische carrière gehad, ongelofelijk. 52 jaar van puur plezier door muziek te spelen, hoeveel geluk heb ik?", mijmerde hij. "Maar ik zou hier niet zitten als het niet voor jullie was. Jullie kochten de singles, platen en cd's. En nog belangrijker, jullie kochten de tickets voor mijn shows, jullie weten hoe graag ik optreed."